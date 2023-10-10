الرئيسان الروسي والمالي يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي جويتا، الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدين على الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين - في بيان اليوم /الثلاثاء/- " بمبادرة من الجانب المالي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس المرحلة الانتقالية في جمهورية مالي أسيمي جويتا لمناقشة التقدم في تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في المفاوضات بينهما في القمة الروسية الإفريقية الثانية في يوليو الماضي".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب"، منوها بأن الجانب المالي أعرب عن امتنانه للمساعدات متعددة الأوجه التي قدمتها روسيا.