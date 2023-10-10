فيتوريا يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران الثاني للمنتخب

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، علي الحديث مع لاعبي الفراعنة في اجتماع مصغر، قبل انطلاق مران اليوم في المعسكر المقام حاليا في الامارات استعدادا لخوض مبارتين وديتين امام زامبيا والجزائر ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا وتصفيات كأس العالم.



وتحدث البرتغالي مع اللاعبين علي اهمية المرحلة المقبلة وعلي جميع اللاعبين بذل قصاري جهدهم من اجل ارضاء الجماهير المصرية التي انتقادتهم بشدة بعد هزيمة منتخب تونس للفراعنة بثلاثية، وطالب بالتركيز لتحقيق العلامة الكاملة قبل فعليات امم افريقيا الذي يسعي البرتغالي لتحقيق اللقب الخاص به.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي