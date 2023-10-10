المنتخب الأوليمبي يتلقى عرضًا لمواجهة كولومبيا وديًا

تلقى مسؤلو المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي عرضًا من منتخب كولومبيا، لمواجهة الفراعنة وديًا ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد باريس.

ويدرس البرازيلي العرض خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيده من عدمه، خاصة وأن البرازيلي تتجه نيته لخوض اكبر عدد من المباريات الودية القوية لخوض فترة اعداد قوية قبل الاولمبياد.

انتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى فى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزبكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .