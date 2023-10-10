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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصرى يخاطب الجبلاية لتصعيد شكوى قيد ثنائي الزمالك للفيفا

علام
علام
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تقدم مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبو علي بطلب رسمى لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام للمطالبة  برفع أمر ثنائى الزمالك إلى الاتحاد الدولى للفصل الامر والبت في الموضوع بعد تجاهل اتحاد الكرة كل مخاطبات نادي المصري.

 

وعقب مطالبة المصري بالتصعيد واللجوء للفيفا تواصل مسؤول  إتحاد الكرة مع إدارة  المصرى وتعهدوا بفتح الملف من جديد وإصدار قرار يخص  الثنائى " أحمد عيد وأحمد أيمن منصور " .

وهناك محاولات جادة من قبل الجبلاية لتحديد موعد للتحقيق مع الثنائى خلال هذا الإسبوع أو بداية الإسبوع المقبل وانهاء الأزمة.

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اتحاد الكرة الزمالك كامل ابو علي
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