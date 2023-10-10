علي المهدى: تكريمي من مهرجان المونودراما له طعم خاص ومصر مركزا للإشعاع الثقافى

أعرب السفير والفنان السوداني علي المهدي، أمين عام الهيئة الدولية للمسرح، ورئيس مهرجان البقعة الدولي للمسرح، عن سعادته بتكريمه من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

وقال المهدي لـ"البوابة نيوز": "عندما يقول لك شخص شكرا بهذا التقدير وسط هذه المجموعة الطيبة من المبدعين والإعلاميين فهذا أكثر من تكريم، وذلك لأن مصر مركز الإشعاع الثقافي العربي، والإقليمي، والدولي، فالتكريم منها له طعم خاص ومغاير، ثم أن هذا التكريم يأتي في إطاره واحد من أهم المهرجانات المونودراما على مستوى العالم العربي والإفريقي والعالمي، وهو في دورته السادسة يؤكد في كل خطوة يخطوها أنه يسير في مساره الصحيح التي خطط لها منذ البداية، ثم أن يتم تكريمك وسط حشد كبير من المبدعين من مختلف بلدان العالم، فهذا شيء عظيم".

ووجه الشكر لإدارة المهرجان برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على هذا العمل الجيد، والبداية تنطلق وتبشر من خلال حفل الافتتاح.

وعن اختيار السودان ضيف شرف المهرجان هذا العام، أضاف المهدي، أنها تمثل قيمة كبيرة، وهي أيضا إشارة من الذكاء والوعي السياسي بقيمة الثقافة ودورها في التقريب بين البلدين، فليس هناك ما يُباعد بين الشعبين في وادي النيل، لكن هذا مزيد من القرب والعطاء بينهما.

وأوضح المهدي، أن السودان تشارك في المسابقة الرسمية بالدورة السادسة بالعرض المسرحي "من حذاء مقاس 1 إلى حذاء مقاس 56"، من تأليف وتمثيل السيد عبدالله صوصل، وإخراج زهير عبدالكريم، وهو جديد ضمن سلسلة من الأعمال وكلهم شباب يمثلون المسرح السوداني وهم مقيمون بالقاهرة، والحمد لله يخطون في طريق الإبداع.

وأكد المهدي، أن مهرجان البقعة الدولي للمسرح سيعود، لكن لولا الظروف التي تمر بها السودان الآن، فنحن نفكر في إقامة دورة استثنائية في مدينة بورتسودان أو في واحدة من المدن التي ليس بها نزاع، ولكن نحن نثق في شعب السودان والجيش السوداني على أن تعود السودان لوضعها الطبيعي لما كانت عليه من قبل.

وعن رسالته من أرض مصر إلى شعب السودان، فقال المهدي، إن مصر تظل مركزا للإشعاع الثقافي، وهي تحتفي بأهل السودان، فهناك مبادرة أطلقتها القاهرة لإسناد الشعب السوداني عقب اندلاع الحرب اللعينة التي تجري في السودان الآن، ولذلك نادى أهل الفكر، والسياسة، والثقافة، والاقتصاد، والصناعات المختلفة، بهذه المبادرة لدعم السودان، والتي لاقت قبولا كبيرا، مبينا أنها تعني بالصحة، والتعليم والإعاشة، والسكن، والثقافة والفنون، مؤكدا أن القاهرة تظل في كل الأوقات هي المعبر التي منه تنطلق ليس الفنون فقط بل الإنسان السوداني أيضا، وهذه الشراكة هي التي تقودنا إلى مستقبل أفضل لوادي النيل بإذن الله.

وأقيمت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي اامونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة 10 عروض لمختلف الدول العربية والأجنبية.