حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى بكليتي الآثار والحاسبات والمعلومات بالأقصر.. صور

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الآثار والحاسبات والمعلومات بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، بحضور عميدي ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب الكلية وأولياء أمورهم.

بدأت حفل كلية الحاسبات والمعلومات بالسلام الجمهوري، ثم قراءة القرآن الكريم، تلاه كلمة للدكتور أسامة أبو النصر عميد الكلية، رحب فيها برئيس الجامعة والحضور وهنأ الطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الجديد، وقبولهم بالكلية التي تعتبر رائدة في مجالها، بفضل الدعم المستمر من رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن الكلية تخدم المؤسسات الحكومية والخاصة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرقمنة مؤسسات الدولة، وانطلاقا من دور الكلية والجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعى الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، موجهًا التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً على استعداد الجامعة لتقديم كافة الدعم اللامحدود، وتذليل كافة العقبات، للنهوض بالمستوى التعليمي والخدمات المقدمة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم هذه الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي، لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وتشجيع الطلاب و دعمهم في المرحلة التعليمية الجديدة، داعيًا الطلاب إلى الإهتمام بالأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة بها لأهميتها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأشاد رئيس الجامعة، بكلية الحاسبات والمعلومات باعتبارها منارة علمية تكنولوجية، مؤكدا أن الكلية تحظى بدعم مستمر تمثل في صرف مخصصات مالية كبيرة لتجهيزها بأحدث الأجهزة وتطويرها، لتقوم بدورها في خدمة المجتمع وعقد دورات تدريبية في مختلف المؤسسات.

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