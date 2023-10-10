"الوفود العربية" تناقش التطوع الابتكارى والإبداعي بسفينة النيل للشباب العربى

تناقش شباب الوفود العربية بورشة عمل حوارية تفاعلية حول التطوع الابتكارى والابداعى، ضمن فعاليات مشروع سفينة النيل للشباب العربى، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وممثلى الإتحاد العربى للتطوع من دول ( اليمن – البحرين – السعودية).



بمشاركة 120 من شباب الوفود العربية من 15 دولة ( الأردن - الإمارات – البحرين – موريتانيا - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن).



قام بعملية التدريب بالورشة التفاعلية الدكتور خالد العزب نائب رئيس الاتحاد العربى للتطوع وفريق عمل الإتحاد ( يوسف جناحى – حسين السعيد – عمار الشيخ – مصعب هجرسى )، وتنوعت الورشة وتضمنت عدة محاور مختلفة.



وخلال ورشة العمل تم طرح مشكلة ومحاولة إيجاد حلولاً لها غير تقليدية، من خلال العصف الذهنى والتفكير خارج الصندوق ، وتطرقت الورشة إلى مفهوم الفكرة وهى إضافة شيء أو تغيير شيء أو تعديل شيء، وأن كل فكرة مهما كانت فى بدايتها لها خيار واحد فمن الممكن أن نخرج لها عدة خيارات او حلول .



وتطرقت الورشة الى أهداف التنمية المستدامة ، والفرق بين الابداع والاختراع والابتكار، والتأكيد على أن التطوع هو أن تتحرك وتتدخل والابتكار هو أن تختار التوقيت المناسب.

وفى ختام الورشة تم القيام بعدد من الالعاب المتنوعة ، وإجراء مجموعة من المسابقات المختلفة، والتى من شأنها تحرك العقل، وتحفز التفكير، وتم اطلاق مسابقة بين وفود الدول المختلفة لرسم رسمه عن التطوع الابتكارى بدون كتابة.