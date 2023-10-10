بولندا: إجلاء أكثر من 670 مواطنا من إسرائيل بنجاح

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي في بولندا جاسيك سيوييرا أنه تم إجلاء أكثر من 670 مواطنا بولنديا بنجاح من إسرائيل.

وقال سيوييرا - في تصريح للصحفيين أورده "راديو بولندا"، اليوم /الثلاثاء/ - "إن المزيد من رحلات الإجلاء الجوي من المقرر أن تنظم في وقت لاحق اليوم".. وأضاف: أن "إجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل هي عملية متواصلة تتم باستخدام النقل العسكري".

يأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع عقده الرئيس البولندي أندريه دودا بمشاركة رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي وعدد من كبار الوزراء الحكوميين في مكتب الأمن القومي بالعاصمة وارسو، لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة عقب تصاعد الأحداث هناك.