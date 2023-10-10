وزيرة الصحة الفلسطينية: المستودعات فرغت والوضع مدمر.. ونشكر السيسي على المساعدات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي كيلة، عن ارتفاع حصيلة شهداء اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إلى 788 شهيدا بقطاع غزة بينهم 140 طفلا و105 من النساء، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف مصاب.

وأضافت خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الإحصاءات المعلنة ليست دقيقة لا سيما في ظل تواجد أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى تحت الركام والأنقاض، واصفة الوضع الصحي بـ «المدمر والصعب للغاية».

وأشارت إلى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات وجميع المباني العامة بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة، لافتة إلى توقف مستشفى مدينة بيت حانون عن العمل؛ نتيجة الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مستشفى الإندونيسي وكذلك مستشفى الشفاء.

وأوضحت أن المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتة إلى مشارفه الغازات الطبية الضرورية لعلاج المصابين (الأكسجين) على النفاذ بحلول نهار الخميس المقبل، معقبة: «مخزون المستودعات فرغت بالكامل بحسب تقارير الأمم المتحدة، الأمر بعد نهار الخميس سيكون صعبا جدا إذا لم تدخل المعونات الطبية والأدوية إلى القطاع».

وتوجهت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر على قراره بشأن توجيه قوافل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، قائلة: «كل الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري، تلقيت اليوم اتصالا من الدكتور خالد عبد الغفار للتنسيق بشأن إرسال الأدوية ضمن قوائم قافلة المساعدات المصرية».

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استعداده اليوم لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.