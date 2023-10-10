التنمية المحلية تتابع جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة مطروح، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

قامت الأجهزة التنفيذية بمطروح بعدة حملات مفاجئة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات خدمة وتموين السيارات بمركز ومدينة مرسى مطروح حيث تم رصد بعض المخالفات المهمة مثل ضبط كميات كبيرة من السولار تم تجميعها بمعرفة أحد الأشخاص (ربع طن سولار) بغرض البيع في السوق السوداء ومحطة تموين سيارات تتلاعب في عدادات الوقود بها وتاجر تمويني يقوم بتجميع بطاقات تخص المواطنين (عدد 43 بطاقة تموينية).

وذلك بغرض التلاعب وتحقيق أرباح غير مشروعة بإجمالي 35 مخالفة منها: مخالفة تجميع بطاقات تخص المواطنين بغرض التلاعب (تاجر تمويني) وأخرى تلاعب في عدادات الوقود بمحطة تموين سيارات، ومخالفة تجميع وحيازة مواد بترولية بغرض الإتجار بالسوق السوداء، و4 مخالفات انتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومخالفتي عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، ومخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطاة، 11مخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، 14 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع داخل المحالّ.