خالد علي: لا يجوز الشماتة في إمام عاشور

الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 08:40 م

أكد الناقد الرياضي خالد علي، الصحفي في جريدة البوابة نيوز، أنه لا يجوز الشماتة في إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي، وظهرت الشماتة من بعض جماهير الزمالك في إصابة اللاعب، قبل أن يتم الكشف عن حقيقتها بأنها كدمة قوية في ساق القدم.

وأشار خالد علي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أن الشماتة في إصابة إمام عاشور لا تجوز، مشيرا إلى أنه تمني الفشل للاعب مع الأهلي أمر مباح باعتباره الغريم التقليدي، ولكن الشماتة لا تجوز بأي حال من الأحوال.

وشدد على أن إمام عاشور لاعب مميز ومهم لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، وخسارته فترة طويلة قد يضر منتخب مصر، بعدما وصل إلى مستوى مميز للغاية.