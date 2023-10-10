محمد مصيلحي لـ "البوابة نيوز": في انتظار قرار التظلمات بشأن أزمة حسام عاشور

محمد مصيلحي لـ البوابة نيوز :في انتظار قرار التظلمات بشأن أزمة لاعب الأهلي

علق محمد مصيلحي ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ،في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز عن أزمة مستحقات حسام عاشور، قائلاً :«في إنتظار قرار لجنة التظلمات في حسم الأمر».

وكان حسام عاشور ،قد تقدم بشكوي ضد فريقه السابق الاتحاد السكندري ،يطالبه بسداد مبلغ مليون جنيه .



والجدير بالذكر أن حسام عاشور ،تعاقد مع الاتحاد السكندري ،وكان حسام حسن ،المدير الفني لفريق الكرة ،ولكنه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ،وتم علاجه بالكامل على نفقة النادي السكندري .