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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد مصيلحي لـ "البوابة نيوز": في انتظار قرار التظلمات بشأن أزمة حسام عاشور

محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري
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محمد مصيلحي لـ البوابة نيوز :في انتظار قرار التظلمات بشأن أزمة لاعب الأهلي
علق محمد مصيلحي ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ،في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز عن أزمة مستحقات حسام عاشور، قائلاً :«في إنتظار قرار لجنة التظلمات  في حسم الأمر».

وكان حسام عاشور ،قد تقدم بشكوي ضد فريقه السابق الاتحاد السكندري ،يطالبه بسداد مبلغ مليون جنيه .
 

والجدير بالذكر أن حسام عاشور ،تعاقد مع الاتحاد السكندري ،وكان حسام حسن ،المدير الفني لفريق الكرة ،ولكنه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ،وتم علاجه بالكامل على نفقة النادي السكندري .

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