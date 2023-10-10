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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريراً حول اجتماع مجلس إدارة الإسكان الإداري

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا من الدكتور محمود عبد العليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول: اجتماع مجلس إدارة الإسكان الإداري بالجامعة في دورته الجديدة بعد اعتماد اللائحة الموحدة للإسكان الإداري من مجلس الجامعة في جلسته رقم (747) بتاريخ 24 /9/ 2023م، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر من الشهر الجاري.

وأوضح التقرير؛ إنه تم عرض القضايا التي تهم أعضاء هيئة التدريس المقيمين بمساكن أعضاء هيئة التدريس، كما تم مناقشة تطوير، ورفع كفاءة المساكن؛ داخل، وخارج الحرم الجامعي، وتفعيل مواد، وبنود اللائحة الموحدة؛ للإسكان الإداري بالجامعة، ومناقشة كافة الموضوعات التي تم عرضها على مجلس إدارة الإسكان الإداري؛ في ضوء مواد اللائحة الموحدة للإسكان الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط؛ المستمر على الاهتمام بتطوير منشآتها، والوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة البنية التحتية، والإنشائية؛ للمباني التي تُعد من المعالم المميزة؛ لحرم جامعة أسيوط.

 

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أعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد المنشاوي الدكتور محمود جامعة أسيوط
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