بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح ملتقى القاهرة لفن الخط العربي

افتتحت منذ قليل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي بقاعة قصر الفنون، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ودار الأوبرا المصرية.

وتأتي الدورة الجديدة من الملتقى تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتحمل شعار "الخط والنصر"، ويشارك فيها فنانين من 16 دولة عربية وأجنبية.



ويصاحب هذه الدورة الندوة العلمية الدولية يشارك فيها عدد من الباحثين والباحثات الذين تناولوا عبر أبحاثهم العديد من الاطروحات العلمية حول المحور الرئيسى للندوة هو (الخط والنصر)، وعلى هامش الملتقى تقام خمس ورش عمل يشارك بها عدد من الخطاطين الراسخين.

ويختتم الملتقى فعالياته بحفل الختام الذى يقام في 16 أكتوبر الجاري، وتعلن فيه أسماء الفائزين بجوائز الملتقى والتكريمات وضيوف الشرف وحفل فنى غنائي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.