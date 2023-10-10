"مجلس خدمة المجتمع" يشيد بالمشاريع المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة الثانية لمجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس من الخارج.

استهل الدكتور صبحي شرف الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لجميع منتسبي جامعة المنوفية خالص الامنيات بالتوفيق والسداد كما قدم التهاني للشعب المصري وجيش مصر الباسل بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيد.

واستعرض نائب رئيس الجامعة خلال الجلسة جهود جامعة المنوفية في تحرير أمية ٥٧١١ مواطن ومواطنة بدورة يوليو ٢٠٢٣ ليصبح عدد ماتم تحريرهم من الأمية حتي الآن ٦١،٠٨٧ اميًا، كما أشاد بالمشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "المنوفية وكفر الشيخ والغربية".

وقدم الشكر والتقدير لطلاب الجامعة المشاركين في المشاريع معلنًا عن فوز ٦ مشاريع ومؤكدًا علي ضرورة تبني تلك المشاريع وتطبيقها علي أرض الواقع وداعيًا الي تبني افكار نوابغ الجامعة والمجتمع المحيط وتنميتها عن طريق تنظيم المسابقات التكنولوجيا برعاية الجامعة وأساتذتها.

كما دعا إلي التحضير للمشاركة العام القادم في فعاليات معرض" تراثنا للحرف اليدوية والتراثية" المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاهتمام بتفعيل اليوم العالمي للمستشفيات الخضراء طريق نحو الاستدامة والتنويه علي منسقي ريادة الأعمال بحصر عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومشروعات التخرج وكل مايخص الندوات واللقاءات وورش العمل.

واختتم الدكتور صبحي شرف الجلسة بتكريم المهندس أسامة مدكور المدير التنفيذي لشركات مدكور للاستثمار لراعايته لمشروع السجاد اليدوي والنصف آلي، مقدمًا الشكر والتقدير لما قدمه من دعم مادي في تطوير ودعم الوحده الخاصة بالانتاج والتدريب.