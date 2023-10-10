جامعة المنصورة تعلن الفائزين بمسابقة العملة والطابع لليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

أعلنت جامعة المنصورة نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر خلال الاجتفالية التى نظمتها الجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اللواء خالد عيد رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى ، اللواء اركان حرب علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الاسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، و الوزراء والمحافظين ، ورؤساء جامعة المنصورة السابقين ونواب رؤساء الجامعة ، والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات بجامعة المنصورة و العمداء والوكلاء ومديرى المراكز الطبية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

فيما تضمنت الاحتفالية معرضًا لمعركة حرب أكتوبر المجيدة نحت وتصوير ، افتتاح قاعة الدكتور ابراهيم المهدي للمؤتمرات بعد تطويرها بحضور أ.د طارق غلوش عميد كلية التجارة و اعلان نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر،

وأكد أن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصاراً عسكرياً في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصاراً على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حرباً وسلاماً وتنمية، ولقد تميزت الاعمال المشاركة من مختلف الجامعات أنها تعكس الرؤية الابداعية لجيل الشباب والذى يفخر بانتصار قواته المسلحة والتى استعادت الأرض والكرامة لكافة الشعب المصرى وأن كافة الأعمال سواء العملة أو الطابع التذكارى تمثل الدمج من خلال رؤية فنية ابداعية للماضى والحاضر والمستقبل.

كما ثمن كافة الأعمال المشاركة والتى بلغ عددها 38 عمل من 8 جامعات مصرية تعكس رؤية شباب الجامعات المصرية للاعتزاز بانتصارات أكتوبر بعد مرور خمسين عاما من أجل بناء الدولة الحديثة ووصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

كما تم اعلان نتائج المسابقة وفاز بالمسابقة كل من مسابقة العملات حيث فازت بالمركز الثالث ميادة السيد شعبان جامعة المنصورة والمركز الثانى الطالب ايهاب حسام جامعة الاسكندرية والمركز الأول الطالبة آلاء عبد العال عكا جامعة المنصورة .

أما مسابقة طوابع البريد ففاز بالمركز الثالث الطالب مصطفى محمود السيد جامعة المنصورة والمركز الثانى الطالبة عبير محمد عبد العزيز جامعة جنوب الوادى والمركز الأول الطالبة آية شكرى ربيع جامعة المنصورة.

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