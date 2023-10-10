الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات زايد بسبب طوفان الأقصى ‏

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررًا له غدًا الأربعاء، نظرًا لما ‏يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين، وما تقوم به اسرائيل من أعمال تجاه الأشقاء بعد عملية طوفان الأقصى.

وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من الغد في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، ظهر اليوم الثلاثاء بفرع النادي بمدينة نصر، اجتماعًا مع كل من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وذلك في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط (الكابتن محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف).

شهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

واطمأن الكابتن محمود الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

جاء اجتماع رئيس النادي اليوم عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة، وقبل البدء في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وفقًا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدًا عن أي ضغوط أخرى.