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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الهيئة الوطنية للانتخابات: أحد المرشحين الرئاسيين تقدم بطلب للمعاملة الخاصة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة.

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها، الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح.

ودعت الهيئة سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح، خاصة وأن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.

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مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة الإجراءات المتعلقة تحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح
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