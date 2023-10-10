جامعة المنصورة تكرم أعضاء هيئة التدريس المشاركين بحرب أكتوبر

كرمت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 1973خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اللواء خالد عيد رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى، اللواء اركان حرب علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الاسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، والعقيد محمد الكومي هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والانبا صليب اسقف ميت غمر وبلاد الشرقية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمداء والوكلاء ومديرى المراكز الطبية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

فيما تضمنت الاحتفالية معرضًا لمعركة حرب أكتوبر المجيدة نحت وتصوير، افتتاح قاعة الدكتور ابراهيم المهدي للمؤتمرات بعد تطويرها واعلان نتيجة المسابقة القمية للطابع والعملة المعدنية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر.

كما تكريم المشاركين بحرب أكتوبر من أعضاء هية التدريس، وعرض فيديو عن جهود قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وادارة التربية العسكرية بالجامعة، كما تم عقد ندوة للواء على حفظى عن انتصارات اكتوبر وتحديات المستقبل، كما تضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية وطنية وفقرة غنائية للأغانى الوطنية التى صدرت بعد الانتصار.

وفى بداية كلمته وجه الدكتور شريف خاطر التحية للقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر، كما وجه التحية للقوات المسلحة ولأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد أن انتصار السادس مِن أكتوبر لم يكن ليتحقق لَولا إرادة مصرية صادقة وتَفْخَر جامعة المنصورة دائمًا بأساتذتها وعلمائها الذين شاركوا بحرب أكتوبر واليوم يتم تكريم أبطال الجامعة المشاركين في حرب أكتوبر والذين قدموا أروع المثل في التضحية والفداء من أجل استقلال الوطن العزيز مصر والدفاع عنه ودحر العدوان وسيظل انتصار أكتوبر خالدًا فى ذاكرة التاريخ يفخر به الأجيال جيلًا بعد جيل.

فيما تم تكريم كل من الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق، الدكتور فهيم البهى الأستاذ بكلية الطب البيطرى، الدكتور مبارك نجيب الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور محسن مصطفى الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور حسين سعد الدين الأستاذ بكلية الآداب، الدكتور عطا ابراهيم أمام الألفى الأستاذ بكلية التربية النوعية، الدكتور محى الدين احمد ابو السعود الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور منصور حسن عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة، الدكنور نبيل محمود سيد الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور السيد عبد العظيم الشوالى الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور ابراهيم جار العلم راشد الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور طلعت عبد الرازق الأستاذ بكلية الطب، الدكتور عصام عبد المجيد المهندس الأستاذ بكلية الطب، الدكتور فاروق يوسف عبد اللطيف الأستاذ بكلية الطب، الدكتور جابر طلبة الأستاذ بكلية التربية للطفولة، الدكتور طه محمد السيد الجزار الأستاذ بكلية الزراعة.

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