الاثنين.. انطلاق الملتقى الثالث لضمان جودة واعتماد التعليم الأزهري

تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، (الملتقى الثالث لضمان جودة واعتماد التعليم الأزهري)، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمـــد الطــيب شيخ الأزهر، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويناقش الملتقى عددا من المحاور الرئيسية في التعليم الازهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها، إضافة إلى تكريم المؤسسات الأزهرية الكليات الأزهرية الحاصلة على الاعتماد، والكليات التي تم اعتماد كل برامجها، والتي حققت تميزا في اعتماد عدد كبير من برامجها.

ويعقد على هامش الملتقى ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتا للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030م.

ويشهد الملتقى د. أيمـن عاشور وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي، د. رضـــا حجــــازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. محمد مختار جمعة وزيــر الأوقـــاف، د. شوقي عـــلام مفتي جمهورية مصر العربية، ود. علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر الخير، والشيخ أيمــن عبد الغنـــي رئيـس قطـاع المعاهـد الأزهــرية، ود. سلامة داود رئيــس جـامعة الأزهـر، د. راجية على محمود طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، د. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبمشاركة عدد من والشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.