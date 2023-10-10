بوتين: على جميع أطراف الصراع في غزة تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أنه يتعين على جميع أطراف الصراع في إسرائيل أن تسعى إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في موسكو "على أية حال، بغض النظر عما يحدث هناك، أعلم أن موقفكم، السيد رئيس الوزراء الموقر، وموقفنا هو أنه ينبغي تقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين إلى الحد الأدنى وخفضها إلى درجة الصفر. ونحن ندعو جميع الأطراف المتنازعة للقيام بذلك"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف "بعد الاجتماع الذي عُقد على مستوى الوفود، من المقرر إجراء محادثة فردية على الغداء، لذلك ستكون هناك فرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل".

بدوره، أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنان بلاده لروسيا نظرا لإمداداتها بالأسلحة التي أثرت بشكل كبير في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال السوداني: "أود أن أعرب عن امتنان العراق لروسيا على دعمها خلال الحرب ضد الإرهاب وتزويدنا بالسلاح حتى نتمكن من الوقوف ضد العصابات المسلحة من الإرهابيين". وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "روسيا دولة صديقة تربطنا بها علاقات تاريخية عميقة".