رفع كفاءة وتطوير وتركيب إنترلوك بشوارع ساشون بالمحمودية بتكلفة 973 ألف جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة،على تكثيف الجهود المبذولة والعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مشيرةً إلى إستمرار العمل فى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين وخاصةً قبل موسم الشتاء والأمطار.

وكما أكدت نائب محافظ البحيرة، على استمرار متابعة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى شتى القطاعات.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس على زيد، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بشوارع ساشون خلف الإدارة الزراعية بطول 600 م وعرض 4 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 973 ألف جنيه، حيث يصعب دخول معدات الرصف لتلك الشوارع .