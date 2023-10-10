"كلام فالسيما" يناقش سينما محمد خان في الهناجر والحرية للإبداع

تستضيف سينما الهناجر - بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 12 أكتوبر الجاري، صالون "كلام فالسيما" مع المخرج أشرف فايق، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده".

كما يقام الصالون في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 19 أكتوبر الجاري، بمركز الحرية بالإسكندرية .

الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثانى بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ويعد المخرج محمد خان، صاحب مدرسة إخراجية متفردة، وأحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي.

ومن أبناء جيله: المخرج عاطف الطيب، والمخرج خيري بشارة، والمخرج داود عبدالسيد، والسيناريست بشير الديك، والمونتير أحمد متولي، ومديري التصوير سعيد شيمي، ومحسن نصر، وطارق التلمساني.

وشارك المخرج محمد خان في كتابة 12 قصة من 21 فيلما قام بإخراجها.