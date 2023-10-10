انفراجة في أزمة نادي المصري بعد تعهد محافظ بورسعيد بالدعم المالي

يترقب مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبو علي الدعم المالى من محافظة بورسعيد من أجل صرف مرتبات العاملين والمدربين ولاعبى فريق الكرة الاول.

وحرص رئيس نادي المصري على زيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بو رسعيد لتوضيح حقيقة الازمة الطاحنة التى يتعرض لها النادي خلال هذه الايام وتحديد الإحتياجات المالية سواء الشهرية أو السنوية التى تجعل المصرى يبعد عن التعثرات المالية

يذكر ان نادي المصري يمر حالياً بأزمة مالية طاحنة تتمثل في تأخر صرف رواتب العمال والموظفين والأجهزة الفنية بالنادي وهو مايمثل مشكلة للإدارة الحالية .

وطالب ابو علي من محافظ بورسعيد سرعة الدعم لإنقاذ الموقف.

جدير بالذكر أن اللواء عادل الغضبان أعطى توجيهاته بدراسة الدعم اللازم للنادى المصرى و تجرى الإدارات التنفيذية بالمحافظة تجهيز الإعتمادات ودعم النادي.

وكان كامل ابو علي قد تحمل جزء كبير من قيمة التعاقدات وإنهاء المديونيات على النادى ومشكلات القيد خلال الفترة الاخيرة.