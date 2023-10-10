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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان تبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

سلطنة عمان
سلطنة عمان
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بحثت سلطنة عمان، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات تجارية أسهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، التقى بمسقط كلًّا من على حدة: أوليفيه بيشت الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج، وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، وماريا تريبو دي نائبة وزير الخارجية بإيطاليا، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تبادل الفرص الاستثمارية والمعلومات التي من المؤمل أن تسهم في جذب المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في القطاعات التي تركز عليها "رؤية عُمان 2040".

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سلطنة عمان التبادل التجاري الاتحاد الأوروبي
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