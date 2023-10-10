رئيس جامعة العريش يترأس وفد الجامعة المشارك في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"

شارك الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على رأس وفد من الجامعة احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سالم المالك، مدير عام الإيسيسكو، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، والتى نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والمقامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ومن جانبه أثنى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للشباب، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة، ومشيرًا أن هذا الدعم يشمل مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم، مما يسهم بشكل كبير في بناء مستقبل مشرق للشباب.



وأضاف رئيس جامعة العريش ، أن إطلاق عام الشباب يعتبر حدثًا بارزًا، حيث يترتب عليه العديد من الفرص والتحديات للشباب حول العالم، فهم القوة الدافعة التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التغيير وتطوير المجتمعات، ويشاركون بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

على صعيد متصل، قدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور متولي محمد مدكور، المدرس بقسم الكيمياء، بكلية العلوم، لاختياره ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية من أفضل علماء العالم في مجال الكيمياء، ويكرم الأولي على قطاع كليات العلوم على مستوي الجامعات المصرية