العراق وفرنسا يبحثان التعاون العسكري الثنائي

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي الفريق أول تييري بوركارد، التعاون الثنائي في المجال العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه بدعوة رسمية من رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول تييري بوركارد، زار عبد الأمير فرنسا برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي على الصعيد العسكري فيما يخص تطوير جميع صنوف الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات الحديثة، والإطلاع على القدرات الفرنسية التي تخدم متطلبات القوات المسلحة العراقية.

وأشاد رئيس أركان الجيش العراقي بالموقف الفرنسي تجاه العراق حكومة وشعبا، وخاصة خلال معاركه ضد الإرهاب سواء على المستوى العسكري أو الإنساني، كما أشاد الجانب الفرنسي بقدرات الجيش العراقي وجهوده الرامية لدحر الإرهاب.