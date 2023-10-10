زيلينسكي: الشراكة الأوكرانية - الرومانية عامل للاستقرار في أوروبا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء بعلاقات بلاده مع رومانيا ووصفها بأنها أحد عوامل الاستقرار في أوروبا.

جاء ذلك خلال زيارة زيلنسكي الرسمية الأولى لرومانيا منذ بدء العملية الروسية العام الماضي.. وقال زيلينسكي - في منشور عبر منصة التدوينات القصيرة (إكس.. تويتر سابقا) عقب بدء محادثاته مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس - إن "الشراكة الأوكرانية-الرومانية تعد عاملا للاستقرار في أوروبا".

كان زيلينسكي قد قال - في تدوينة سابقة - إننا "سنناقش اليوم المزيد من التعاون الأمني، وتطوير الطيران والتحالفات الدفاعية الأخرى، وتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا والهندسة الأمنية في البحر الأسود، وعلاقاتنا مع الشركاء".. متوقعا أن تكون هذه الزيارة مفيدة لكلا البلدين.