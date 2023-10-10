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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان الحرية المسرحي يعلن أعضاء لجنة المشاهدة واختيار عروض الدورة التاسعة

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أعلن مهرجان الحرية المسرحي، برئاسة المخرج محمد مرسي، أسماء أعضاء لجنة المشاهدة وإختيار العروض المسرحية المشاركة في الدورة التاسعة، التي تحمل اسم فنان الشعب السيد درويش. 

وتضم اللجنة كل من: الفنان محمد الزيني، والدكتور محمد حسني، والفنان وليد جابر، والفنان محمد ميزو، والفنان مسعد سالم، والكاتب ميسرة صلاح الدين، والفنان أحمد سمير.

تقام فعاليات الدورة التاسعة خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، ومدير المهرجان محمد شحاته، ومدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الدكتورة  إيناس دياب.

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مهرجان الحرية المسرحى محمد مرسي فنان الشعب الدورة التاسعة السيد درويش مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
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