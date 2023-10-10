"سلامة الغذاء وصحة الحيوان".. مؤتمر بجامعة قناة السويس

تنظم كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس مؤتمرها الخامس للدراسات العليا والبحوث، الأربعاء 25 أكتوبر الحالي، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،

أوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يسعى لتحقيق عدد من الأهداف أهمها :

توفير غذاء آمن من أصل حيواني من لحوم ودواجن وأسماك، باستخدام التقنيات الحديثة في رعاية وتغذية الحيوان.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض، وكذلك العلاج في مجال طب الحيوان والجراحة.

استخدام الأساليب الحديثة في تحصين الحيوان ضد الأوبئة.

الرعاية والرفق بالحيوان وحقوقه، والفهم الصحيح لسلوكياته داخل المزارع.

حماية الإنسان من الأمراض المشتركة من حيوانات المزرعة والحيوانات المنزلية.

تعزيز سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وحماية صحة المستهلكين.

التقنيات الحديثة في رصد ومراقبة الأمراض الوبائية، والأمراض المشتركة

وصحة حيوانات المزرعة و الحياة البرية.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة أن المحاور العلمية للمؤتمر تدور حول

صحة وسلامة وجودة وتكنولوجيا الغذاء.

الطب الشرعي والسموم البيئية.

الأمراض المشتركة - طب الطيور والأرانب.

الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية.

الصحة والتلوث البيئي وحيوانات المزرعة.

الأمراض الباطنة والمعدية - الحياة البرية.

سلوكيات الحيوان

التغذية وأمراضها.