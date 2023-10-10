رئيس وزراء العراق والرئيس الروسي يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء- أنه "جرى عقد اجتماع موسع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده".

وناقش الجانبان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد السوداني موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، داعيا روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

من جهته، أشار الرئيس الروسي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مبينا أن قطاع الطاقة يعد مجالا واعدا ومفتوحا نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال.

ورحب بوتين بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد، والذي يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز.

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، أشار بوتين إلى تحركات وجهود تبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، تستمر يومين.