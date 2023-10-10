فيينا: اختطاف 3 نمساويين في المواجهات بقطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن ثلاثة نمساويين يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية فقدوا خلال المواجهات العسكرية الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء "إن الثلاثة هم مواطنون نمساويون إسرائيليون مزدوجو الجنسية، وقد أقاموا بشكل مستقل في جنوب إسرائيل".

وكان المستشار النمساوي كارل نيهمر قد أعلن، في وقت سابق، عن بدء إجلاء النمساويين من إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان أن يتمكن المواطنون الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل من القيام بذلك.. وأوضح أن طائرة نقل عسكرية سوف تقلع غدا إلى قبرص، وبعد إصدار تصاريح الطيران، ستقلع إلى إسرائيل من أجل نقل النمساويين الراغبين في مغادرة البلاد، حيث ينتظر حاليا حوالي 200 نمساوي مغادرة منطقة الأزمة.

ومن ناحية أخري، حذر السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إنجلاند من أن حصار إسرائيل لقطاع غزة سيسبب "كارثة مطلقة" للمواطنين الفلسطينيين هناك.

وقال إنجلاند "إن العقاب الجمعي اذي تمارسه إسرائيل يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأنه حال تسبب ذلك في وفاة الأطفال المصابين في المستشفيات جراء نقص الطاقة والكهرباء والماءون، فإن ذلك يرقى إلى جرائم حرب".