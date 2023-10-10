"الخارجية البريطانية" تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وحذرت الخارجية البريطانية وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية من السفر غير الضروري وقالت: "تنصح وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان".

وأضافت، "على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضروريًا، وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة - صور - صيدا - بيروت والمناطق الواقعة غربه".

وتابعت السفارة، "بالإضافة إلى ذلك، نواصل التحذير من الذهاب إلى منطقة الهرمل، بما فيها مدن عرسال ورأس بعلبك والقاع واللبوة والنحلة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو ضمن مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا".

واستكملت، "نحن نبقي نصائح السفر الخاصة بنا قيد المراجعة المستمرة. والوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".