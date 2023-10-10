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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى قها: خروج 3 تلاميذ في حادث سقوط سيارة برشاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مصدر طبي بمستشفى قها المركزي، إن حالة الأطفال المصابين في حادث سقوط سيارة برشاح قرية سنهرة صباح اليوم مستقرة، وأن 3 تلاميذ منهم خرجوا إلى منازلهم بعد تلقي الإسعافات واستقرار حالتهم، بينما لازال 4 آخرين في المستشفى يتلقون العلاج اللازم ومن المقرر خروجهم قريبا.

وتوجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقها أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة والدكتورة أمنية فاروق مدير إدارة قها التعليمية إلى المستشفى للاطمئنان على التلاميذ ووجهت بتقديم الرعاية اللازمة لهم وأكدت أن حالة الطلاب مستقرة وستتابع حالتهم لحظة بلحظة لحين خروجهم من المستشفى جميعا في حالة جيدة.

فيما صرحت نيابة مركز شرطة طوخ بدفن جثة سائق السيارة التي كان يقلها الأطفال المصابين وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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حادث سقوط سيارة سقوط سيارة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم
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