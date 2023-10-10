رئيس جامعة بني سويف يرأس مجلس كلية الطب

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس كلية الطب البشري، بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور منصور حسن المجلس بالتهنئة ببداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاعات شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة البيئة، ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالشئون التنظيمية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية من ترقيات واجازات وتعاقدات، بالإضافة إلي استعراض تقرير عن أعمال خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن العام الجامعي 2022/2023 بخصوص القوافل الطبية والمؤتمرات والأنشطة واليوم العلمي والدورات التدريبية، وتقرير عن أعمال المستشفى الجامعي للعام الجامعي 2022/2023.

وقام الدكتور منصور حسن والدكتور خالد الحديدي بتكريم الدكتور هشام بشري مدير مستشفيات جامعة بني سويف لجهوده المبذولة وخدماته المستمرة لتحسين الخدمة الصحية بالمستشفى، فيما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء لجهودهم المبذولة داخل كلية الطب البشري ومستشفى بني سويف الجامعي.