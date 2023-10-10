محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف القائم على النوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تعزيز دور المرأة في كافة المجالات يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف النواحي، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها، حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية دور المرأة في الحفاظ والارتقاء بالوطن لكونها شريكًا أساسيًا لا غنى عنه مع الرجل في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة ، مؤكدا على أن المحافظة تسعى دائمًا لمساندة ودعم المرأة من خلال تسهيل وتعزيز عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال خاصة في القرى،بجانب تشجيع ودعم القيادات النسائية للعمل العام، منوهًا عن أن المحافظة في تنفذ أليات وخطوات داعمة نحو منع التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة ، حيث بات عامل الكفاءة والإجادة معيار شغل وتقلد المناصب القيادية، مبينًا أن ديوان عام المحافظة خير دليل لما يوجد به من قيادات نسائية يشغلن وظائف قيادية ويشاركن في إدارة العديد من الملفات الهامة أثبتن فيها قدرة على تحمل المسؤولية

كما أوضح المحافظ، أن مفهوم العنف ضد المرأة يتسع ليشمل كافة أنواع الضرر النفسي والأدبي والمعنوي، وكافة أشكال التمييز والتهميش أو التقليل التي تلحق بالمرأة، وينعكس بالسلب على دورها ومكانتها في المجتمع، واختزال دورها في مجالات بعينها، وهو ما جعل الدولة ، تحت قيادة وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدفع بتنفيذ حزمة من البرامج التي تهدف إلى تثقيف المرأة في كافة الجوانب حتى تقف على حقوقها وواجباتها والارتقاء بالمستوى المعيشي وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا ، خاصة في الريف ، منوها عن الجهود المبذولة في بعض القرى في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لبحث الاستعدادات التنسيقية اللازمة لبدء حملة" الـ 16 يوم "لمناهضة العنف ضد المرأة، التي ترعاها وزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية ،حيث تنطلق الحملة اعتباراً من 25 نوفمبر المقبل وتختتم 10 ديسمبر2023؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

قامت الدكتورة شيماء كرم مدير الوحدة باستعراض تقرير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ، وتضمن الإشارة إلى الجهود التي تم تنفيذها من خلال حملة ال16 يوم على مدار الأعوام الثلاثة السابقة من لقاءات وندوات توعوية شملت رسائل لمجابهة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية ، بجانب استعراض خطة العمل في الحملة الجديدة ومهام ومساهمات كل جهة مشاركة في الحملة.

وأكدت مديرة وحدة المرأة دعم محافظ بني سويف لكافة الجهود والفعاليات التي تنظمها الوحدة ،مشيرة إلى أن الحملة التي تقام ، تحت رعاية المحافظ، والتي تأتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع، والذي حددته الأمم المتحدة 25 نوفمبر من كل عام، للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة ، حيث أن الحملة تتضمن عقد ندوات توعوية ولقاءات جماهيرية بمراكز الشباب والوحدات المحلية وتستهدف كافة الفئات العمرية والنوعية من الرجال والنساء والأطفال والشباب.

حضر الاجتماع: الدكتور جان هنري رئيس الجامعة التكنولوجية، الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، الدكتورة غادة عاطف جامعة بني سويف ، الدكتورة شيماء كرم مديرة وحدة شئون المرأة بالمحافظة ،النقيب مي محمد مديرية الأمن،محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن ، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ،بجانب حضور بعض مسؤولي الجهات المشاركة الأزهر والوعظ والإرشاد والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووحدة السكان ووحدات المرأة بالجامعات المختلفة بالمحافظة ومكتب خدمة الاستثمار والمناطق الصناعية.