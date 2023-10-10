الخارجية الصينية تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل وفلسطين

أصدرت وزارة الخارجية الصينية والسفارات والقنصليات المعنية في الخارج تنبيهات أمنية ردًا على الوضع الحالي في إسرائيل وفلسطين، ونصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى إسرائيل وفلسطين في الوقت الحالي.

وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الثلاثاء، في إنه يتعين على المواطنين اتخاذ درجة عالية من اليقظة وتعزيز الاحتياطات الأمنية واتخاذ الاستعدادات الجيدة لحالات الطوارئ والاحتماء على الفور.

ووجهت الوزارة السفارة في إسرائيل والمكتب لدى دولة فلسطين لبذل الجهود الكاملة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم ومعالجة الجرحى، وتحث الأطراف الأجنبية على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أمن المواطنين والمؤسسات الصينية، حسبما ذكر المتحدث.

وقال المتحدث إنه إذا غادر أي مواطن صيني طوعا في هذه المرحلة، فسوف نبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة على أساس ضمان السلامة.