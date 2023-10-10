غدا.. Desperation Road في دور العرض المصرية

ينطلق غدا في دور العرض المصرية فيلم Desperation Road بطولة جاريت هيدلوند وميل جيبسون، واخراج نادين كروكر.

تدور أحداث الفيلم حول شخصيتين يتشابك مصيرهما مع بعضهما البعض، حيث تتمحور القصة حول راسل (غاريت هيدلوند)، الذي يحاول تغيير حياته بعد إطلاق سراحه من السجن، فيلجأ إلى والده (ميل جيبسون)، عندما يجمعهما القدر بامرأة هاربة من شرطي يحاول التخلص منها، تأخذ الأمور منعطفًا مختلفًا، ويجدون أنفسهم مطاردين، لذا يتحتم عليهم الاعتماد على بعضهم البعض من أجل البقاء على قيد الحياة.

Desperation Roud من إخراج نادين كروكر، وتأليف مايكل فاريس سميث، صاحب الرواية المأخوذ عنها الفيلم والتي تحمل نفس الاسم، وبطولة ميل جيبسون، غاريت هيدلوند، ويلا فيتزجيرالد، ريان هيرست، كات فوست، إيلا توماس، وودي ماكلين وبايبر براون.