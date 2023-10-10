تنفيذ حملات لإزالة التعديات ورفع مستوى النظافة بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المرور الميدانى لمتابعة وتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع كافة الإشغالات والمخالفات للإرتقاء بالنظافة العامة وتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة ، مع التفاعل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتلبيتها بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بجميع الشوارع والميادين بالمدينة ومختلف الوحدات القروية بإجمالى 50 طن تراكمات ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالمداخل الرئيسية للقرى وبمحيط المدارس ومقار اللجان الإنتخابية .

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه تم تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدى فى المهد بالفؤادية بقرية العتمور بمساحة 1 قيراط ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة وجمع القمامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق كورنيش النيل والمرسى السياحى بحى غرب المدينة ومنطقة البيارة وأيضاً بنفق كوم أمبو ، علاوة على تنفيذ أعمال سحب المياه الجوفية بنفق المشاه أسفل السكة الحديد بنطاق حى شرق .

فيما أشار محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة بقرية السلام بإجمالى مساحة 120م2 ، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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