تعليم الوادي الجديد: بدء الاستعداد للمعرض التمهيدي للعلوم والهندسة ISEF

صرح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى الاستعداد والتجهيز لمسابقة المعرض الدولى للعلوم والهندسة 2023_2024 م بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وهى مسابقة دولية للعلوم والهندسة ""ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وهى أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة ، أنه سيتم تنفيذ ورش عمل تدريبية لنشر فكر المسابقة بين المعلمين والطلاب والتى من خلالها سيتم تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الراغبين فى الإلتحاق بالمسابقة .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حنان مجدى نائب المحافظ.

مجالات المعرض

علم الحيوان • العلوم الإجتماعية والسلوكية • الكيمياء الحيوية • أحياء الخلايا والجزيئات • الكيمياء • علوم الكمبيوتر • علوم الأرض والجيولوجيا • علم الهندسة الكهربائية والميكانيكية • علم هندسة المواد

علم خصائص المواد • علم هندسة الطاقة والنقل • علم إدارة البيئة • علوم البيئة • علم الرياضيات • علم الطب و الصحة • علم الأحياء الدقيقة • علم الفيزياء و الفضاء • علوم النبات