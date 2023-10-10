مدير تعليم القاهرة يوصي الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مدرسة مصر المستقبل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، كان فى استقباله وفاء رضا مدير عام الإدارة، ومنى زكى مديرة المدرسة.

وقد تابع " موسى" سير وانتظام العملية التعليمية داخل المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدا ضرورة التفاعل النشط بين الطلاب والمعلمين ومتابعة القنوات التعليمية .

كما قام بالمرور على قاعات رياض الأطفال، مشيداً بالجهد المبذول من معلمات رياض الأطفال .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيارة متحف العلوم ومتابعة الانضباط والانتظام داخل الفصل الطائر وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية .

كما اطمأن " موسى" خلال الزيارة على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وأثنى على الجهد المبذول من إدارة المدرسة والمعلمين.