مؤسسة "التجاري الدولي" و"راعي مصر" تحتفلان بتدشين 3 قوافل طبية بحضور وزيرة الهجرة

احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر – التابعة للبنك الأكبر في القطاع الخاص المصري- بإطلاق ثلاث قوافل طبية ضمن مشروع "أطفال أصحاء" بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر"، وذلك في إطار حرص مؤسسة البنك التجاري الدولي على دعم الطفل المصري صحياً واجتماعياً وضمن مبادرتها بعنوان "لمصر"، وتماشياً مع خطط الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويهدف مشروع أطفال أصحاء لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لأطفال مصر من خلال القوافل الطبية وإرسالها إلى كافة قرى ومراكز مبادرة "لمصر" في مختلف التخصصات إلى جانب تمويل المصاريف التشغيلية لنحو 900 قافلة طبية للكشف على 200 ألف طفل وبالأخص الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.

وتنتشر قوافل مشروع أطفال أصحاء في العديد من محافظات مصر والتي أبرزها محافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وقنا، وذلك امتداداً للدور الفعال الذي قدمته مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم تمويل القوافل الطبية بمبلغ 15 مليون جنيه.

وتشرف الحفل بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وكارل العسال board of Directors shepherd of Egypt، وإدوارد زكي board of directors shepherd of Egypt، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين.

ومن مؤسسة البنك التجاري الدولي، حضر الحفل كل من نادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ومن مؤسسة راعى مصر حضر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكبار رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين.

وصرح المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي: "مؤسسة البنك التجاري الدولي هي إحدى أذرع المسؤولية المجتمعية للبنك التجاري الدولي، ومؤسسة راعي مصر للتنمية تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، وإننا اليوم نحتفل بتدشين 3 قوافل طبية لكى نتمكن من الوصول إلى جميع بقاع مصر، ولذلك نأمل في تعاون أكثر في المستقبل إن شاء الله".