"فداك يا أقصى".. يالا شجاعتهم.. إنهم يحتفلون بالموت!

الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 03:20 م

حينما يكون الموت أمرًا معتادًا، فلا معنى للفزع، لا يخاف الفلسطينيون القصف ولا يهابون الموت، ليست تلك شعارات وإنما واقع، لذا هم يعرفون جيدًا ما يفعلون.. لا مفاجآت.. فجميعهم شهداء يسيرون على الأرض.. حتى أطفالهم لا ينوحون بل ينشدون أهازيج النصر.. لا يبكون آباءهم وأمهاتهم بل يودعونهم وداعًا بعده لقاء..

رأيت الآباء والأمهات في مشاهد مهيبة يحملون جثامين أطفالهم مبتسمين وكأنهم يقدمون هدايا وفداءً للأقصى.. وقعت في قلبي العبارة دون نحيب قالتها أم بهامة عالية وهي تودع طفلها: "فداك يا أقصى".. لذا علينا أن نكون على قدر تلك البطولات دون انتقاص من عظمة ما نراه.. هم يعرفون جيدًا ما يفعلون.. يتحدون الموت، فلندعمهم بكافة سبل الدعم وأولها الكف عن التحليلات التي تصل إلى حد المهاترات، فليس هناك فلسطيني عاش الحرب والمحنة ومعارك الدم سيقبل بأن يكون له وطنًا بديلًا بعد المهر الغالي الذي دفعه.. ليس هناك الآن فلسطيني يقامر على ثرى وطنه.. لا خيار سوى النصر.. هم لديهم اليقين والإيمان والحل.. لا يبكون أمام عواصف الموت بل يركضون نحوه فيخشاهم.. فلا تخافوا عليهم منه فهم حاضرون حتى في الغياب.

ولنعلم أن تلك الانتفاضات المتواترة تحقق نصرًا معنويًا وتكبد العدو خسائر كبيرة وتوقظ مشاعل القضية الفلسطينية في بقاع العالم، وتسلم رايات النضال من جيل إلى جيل أشد شراسة في اقتناص حقه حتى يأت من يحرر فلسطين والأقصى.

فيا أمة بعضها ينزف دمًا وبعضها يتندر ويفقد ما تبقى من ماء حيائه.. كفاكم تراشقات في مجتمع التواصل الاجتماعي وتواصلوا بالدعاء ورسائل الدعم والفخر بأبطال فلسطين، علموا أولادكم وحفظوهم أن فلسطين عربية، والأقصى مسرى الرسول.. اقرأوا عليهم التاريخ من أوله.. وعلموهم أن الأرض عرض وأن الكرامة أهم من الحياة وأن الموت في سبيلهما شهادة.

علموهم الآن في هذا الظرف الصعب.. ما معنى الجيش، لماذا أعيد تسلحيه ولماذا ننأى به عن كل أمر وأن عقيدتنا أنه لا مساس به ولو باللغو.. مصر في أمن الله وأمانه.. مصر لها جيش له درع وسيف يصون أرضها ويحفظ عرضها.

وأخيرًا.. هذه الحرائق المشتعلة ستطفئها فرحة الشهادة ونشوة النصر.. هذه المباني المهدمة أحجارها ستصير طلقات في صدور العدو.. هذه الأشجار التي اقتلعوها سيخرج من جذورها أبطال يقطعون دابر كل عتل..

عما قريب سيعود خرير الماء وصفاء السماء سنصلي جميعًا في الأقصى ونطوف بألوية المحبة في القدس وسنعزف من تلك الجراحات ألحانًا وأناشيد للنصر.