رسميًا.. هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، منذ قليل، تعليق حذائه واعتزاله كرة القدم رسميًا.

قرر هازارد إنهاء مسيرته الكروية في عمر 32 عامًا، بعد أن مثل على التوالي ليل وتشيلسي وريال مدريد وتوج بجميع البطولات المحلية والأوروبية معها.

وقال هازارد، عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد قرار اعتزاله: «يجب أن تستمع إلى نفسك وتختار الوقت المناسب للتوقف».

وأضاف: «بعد 16 عاما وخضت أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم».

وتابع: «خلال مسيرتي، كنت محظوظا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين، شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعا».

وأكد: «أود أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد، وأيضا المنتخب البلجيكي».

واختتم: «وأخيرا، شكرا جزيلا لكم يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي».