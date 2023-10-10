الخميس.. باليه الأوبرا يروى حكاية "سندريلا" على المسرح الكبير

تبدأ فرقة باليه أوبرا القاهرة موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بالعرض الكلاسيكى الشهير "سندريلا" للمؤلف العالمي سيرجى بروكوفيف، ومن إخراج أرمينيا كامل، والذى يقدم بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، وذلك لمدة أربعة ليالى تقام في الثامنة والنصف من مساء الخميس، والجمعة، والأحد، والإثنين 12، 13، 15، 16 أكتوبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

العرض تصميم فريدريك أشتون وعبد المنعم كامل، تصميم المناظر والملابس إيجور جرينيڤتش، ومحمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان، وقصته مستلهمة من القصة الشهير للفتاة "سندريلا" التى تعيش مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها الدميمتين ويقوم الأمير الحاكم بالإعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميلة تشاركه الحياة فتقرر زوجة الأب حضور الاحتفال ومنع سندريلا من الذهاب إلى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بالمناسبة، ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الأمير الذى يغرم بها دون أن يكتشف شخصيتها وتضطر سندريلا للهرب فى التوقيت الذى حددته الجنية، فيبدأ الأمير فى البحث عن محبوبته وتتوالى الأحداث.

ويعد باليه "سندريلا" أحد أهم وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التي لاقت قبولا وانتشاراً جماهيرياً كبيراً، وكتب قصته نيكـولاي فولكوف مستلهماً حكاية الجنية لـ "تشارلز بيرالت"، وانتهى بروكوفيف من وضع موسيقاه عام 1944 وعرض لأول مرة على مسرح البولشوي عام 1945.