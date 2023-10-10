السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر، بالسجنالمشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى توكيلات منسوب صدورها للشهر العقاري بمدينة نصر ، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.



