محافظ المنوفية يكرم الطالب مؤمن الغلبونى لتفوقه رياضيًا بالأوليمبياد الخاص ببرلين

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، الطالب مؤمن محمود الغلبونى أحد طلاب مدرسة التربية الفكرية بسرس الليان لتفوقه وتميزه رياضياً بالأوليمبياد الخاص ببرلين بألمانيًا "رياضة الفروسية" كونه أحد الأبطال الرياضيين ونموذج مشرف لأبناء المحافظة، وجاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بسرس الليان وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

وقد أهدى المحافظ الطالب شهادة تقدير ومكافأة مالية ودرع المحافظة تقديراً لتفوقه الرياضى ، مؤكداً بأنه نموذج مشرف وفخراً لأبناء المحافظة، فيما أعرب الطالب عن إمتنانه بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية له ولمثله من ذوى الهمم بالاستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق.

هذا وأكد محافظ المنوفية على دعمه الدائم للمتفوقين وخاصة ذوى الهمم فى مختلف المجالات والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد علي حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل، متمنيًا المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالميًا.

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