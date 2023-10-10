وفاة فرنسيين اثنين آخرين في الهجوم على غلاف غزة

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن فرنسيين اثنين آخرين قُتلا في الهجمات التي استهدفت غلاف غزة السبت الماضي، ما يرفع عدد الفرنسيين ضحايا الهجمات في الأيام الأخيرة إلى أربعة.

وأعربت الخارجية الفرنسية - في بيان صحفي- عن الأسف لوفاة فرنسيين في الهجمات التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنها ليس لديها أخبار عن 13 من مواطنيها يعتبر وضعهم مقلقا للغاية.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس مصرع اثنين من مواطنيها جراء الهجوم الذي استهدف إسرائيل في حين أعربت عن " قلقها البالغ" بشأن آخرين لم يصلها عنهم أي خبر.

وفى وارسو.. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الثلاثاء إن الهجوم على إسرائيل قد يسبب موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف مورافيسكي - في تصريح نقله "راديو بولندا" - أن طائرة عسكرية بولندية تمكنت من نقل المجموعات الأولى من السياح البولنديين من إسرائيل، مضيفا أن بلاده لن تترك مواطنيها بمفردهم.

كان وزير الخارجية البولندي زبيجنيف راو أعلن للصحفيين أمس أن البلاد تكثف جهودها لنقل كافة البولنديين من إسرائيل، مشيرا إلى أن قرابة ألف بولندي ينتظرون الإجلاء من هناك.