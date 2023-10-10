الكرملين: نبذل جهودنا للتأكد من صحة وجود مواطنين روس لدى حماس

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف عن إجراء موسكو اتصالات مع السلطة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كان هناك مواطنون روس بين الرهائن والأسرى لدى حركة حماس عقب عملية "طوفان الأقصى" في غلاف غزة.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم: "نحن على اتصال مع الفلسطينيين، عقب ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص مزعومين يحملون الجنسية الروسية من بين الرهائن لدى حركة حماس وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، وما هو مصير هؤلاء الأشخاص".

وتأتي هذه الاتصالات بعد أن صرحت السكرتيرة الصحفية للبعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله قد صرحت بأنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن الروس المحتجزين حتى الآن"، فيما قال المتحدث باسم حركة حماس حسام بدران إنه "لا توجد معلومات دقيقة عن جنسية وعدد الأسرى".

وأعلن سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف مقتل مواطن روسي آخر في إسرائيل بسبب التصعيد الأخير.

وقال فيكتوروف في تصريح صحفي اليوم: "للأسف، هناك بيانات مؤكدة تفيد بمصرع مواطنين روسيين اثنين وليس مواطنا واحدا".

وبذلك ارتفع عدد القتلى الروس إلى اثنين بعد أن أعلن السفير مساء أمس مقتل مواطن روسي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، في الأحداث الأخيرة.. وفي وقت سابق ذكر السفير أنه يوجد 4 مواطنين روس على القائمة الإسرائيلية للأشخاص المفقودين.