75 جنيها زيادة في أسعار الذهب بمصر وعودة الطلب على المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بدعم من ارتفاع كبير في سعر الأونصة عالمياً، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، ليعود الذهب إلى الارتفاع ويختبر مستوياته مقاومة هامة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2245 جنيها للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 35 جنيها ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2280 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب بمقدار 40 جنيها للجرام خلال جلسة الأمس التي أغلقت عند 2250 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2210 جنيهات للجرام.

ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي والمحلي بفعل تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، الأمر الذي زاد من المخاوف الجيوسياسية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

هذا بالإضافة إلى اصدار البنك المركزي المصري يوم أمس تعليمات للبنوك العاملة في مصر بإيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر (Debit Card) خارج مصر ليقتصر الاستخدام بالجنيه المصري فقط للمعاملات داخل مصر وذلك دون تحديد فترة زمنية لانتهاء هذا القرار.

هناك العديد من الشركات والأفراد يستخدمون بطاقات الخصم المباشر في شراء خدمات من مزودي خدمة خارج مصر، والآن أصبحت الطريقة المتاحة لديهم هي استخدام كروت الائتمان أو فتح حسابات بالدولار واستخراج بطاقات لهذه الحسابات تمكنهم من شراء الخدمات خارج مصر عن طريق سحب العملات الأجنبية مباشرة من حسابتهم دون تدخل البنك لتدبير العملة.

سيزداد الطلب على الدولار في السوق الموازية نتيجة هذا القرار مع بحث الشركات والأفراد عن الدولار لإيداعه في البنوك لسداد التزاماتهم. وقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية ليرتفع متوسط سعره قرابة 1 جنيه.

هذا وقد ارتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 38% على مستوى سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد أن كانت قراءة أغسطس مرتفعة بنسبة 37.4% وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أيضاً انخفض عجز الميزان التجاري في شهر يوليو بنسبة 23.2% إلى 2.93 مليار دولار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي عند 3.82 مليار دولار. حيث انخفضت الواردات بنسبة 17.3% بينما تراجعت الصادرات أيضاً بنسبة 10.9%.

وفي سياق منفصل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 إلى 2.9% بينما ثبت توقعاته للنمو في عام 2023 عند 3%. كما توقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام بنسبة 4.3% بارتفاع بنسبة 0.5% عن توقعاته في يوليو الماضي، بينما أشار إلى تباطؤ متوقع للنمو في 2024 بنسبة 3.6%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

نجح الذهب في اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1850 دولار للأونصة وحالياً يشهد بعض التحركات العرضية مع إمكانية استمرار ارتفاع السعر حتى المستهدف عند 1880 دولار للأونصة على المدى القصير.

التصحيح الإيجابي الحالي في أسعار الذهب لا يجد زخم كبير ليبقى الاتجاه الهابط هو المسيطر، وعليه قد ينعكس السعر نحو الأسفل عند الوصول إلى المستوى 1880 دولارا للأونصة أو قبلها.

أما عن السعر المحلي فيحاول حالياً اختراق مستوى المقاومة عند 2250 جنيها للجرام عيار 21 ليتداول حالياً عند 2270 جنيها للجرام، ولكن يحتاج الذهب إلى زخم أعلى في الشراء حتى يستطيع تخطي هذا المستوى بنجاح ليستهدف بعدها المنطقة من 2300 – 2320 جنيها للجرام.

الجدير بالذكر أن فشل الذهب في الاستقرار فوق المستوى 2250 جنيها للجرام يعيده مرة أخرى إلى مستويات 2225 جنيها للجرام.